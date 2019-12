PNL : les pierres de leurs sculptures en vente sur LeBonCoin !

Les fans de PNL vendent les pierres des sculptures des deux frères sur LeBonCoin !

La folie autour de PNL n'est pas prête de s'essouffler, et n'importe quel objet touchant de près ou de loin aux deux frères fait l'objet de convoitises de la part de milliers de personnes. Un véritable culte de la personnalité, alors que Tarik et Nabil n'ont pas spécialement oeuvré en ce sens, eux qui ne donnent aucune interview et très peu de détails sur leur vie privée. Mais leur communication ultra-efficace et leur musique leur ont assumé une fan base solide et acharnée. La preuve, ils sont même prêts à acheter les fameux "cailloux de PNL" à 60 euros !

Les fans de @PNLMusic qui aident à remballer la capsule de Paris ???????? pic.twitter.com/yKWKm812To — MRS ???? (@QLFRECORDS91) December 1, 2019

On vous explique l'histoire : la semaine dernière, PNL a encore lancé une grande opération de communication en raport avec leur tournée. Ils ont par exemple disposé des caméras, et même des sculptures, dans plusieurs villes de France. Ces structures étaient assez grandes, métalliques, avec un design plutôt épuré, et elles étaient entourées de cailloux, comme pour mettre en scène l'impact des structures sur le sol quand elles atterrissent. Et plusieurs passants ont eu la "bonne" idée de ramasser ces cailloux, et de les mettre en vente sur Le Bon Coin !

On trouve donc plusieurs modèles de "cailloux PNL" en vente sur le célèbre site, pour des prix allant de 1 à 60 euros pièce ! Une folie complète, mais qui ne nous étonne qu'à moitié, à l'époque où les mégots de certains rappeurs français ont été mis en vente en ligne pour 200 euros. On espère juste que la tournée sera à la hauteur de toute la folie provoquée par cette annonce !