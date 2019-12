Dave East menacé de mort !

Dave East a annulé une after party parce qu'il était menacé de mort.

Dave East devait assurer un show dans une boîte de nuit de Boston le vendredi 29 novembre dernier, mais il ne s’est pas rendu au club en raison de menaces de mort.

Dave East devait se présenter au night club Icon avec le rappeur Millyz pour une after party. Mais malheureusement pour lui, on lui a refusé l’entrée à la porte en raison des menaces de mort qui avaient été proférées sur les lieux. Le propriétaire du club ne voulait pas laisser entrer le rappeur de New York. Ni une ni deux, Dave East a expliqué tous les détails sur son instagram.

Celui qui a viré Kodack Black de son dernier album à cause de ses propos sur Nipsey, affirme : "Le propriétaire du club Icon à Boston a dit qu’il a reçu deux appels anonymes disant qu’ils allaient venir tirer sur moi ce soir lol". Il ajoute : "Donc, ils ne m’ont pas laissé entrer dans le club. Je sais une chose, si le mec allait vraiment faire ça, il n’aurait pas appeler le club pour prévenir. Je suis désolé pour ceux qui sont venus me voir et pour le propriétaire de Icon : tu es un bozo."

Synonyme de "bozo" ? "clown, stupide, menteur"… Pas content le Dave East ! Il ne croit pas trop à la version du boss du club.

East a également dit que les appels téléphoniques étaient anonymes et que le mec l’aurait soi-disant menacé de lui tirer dans le visage.

Cela survient moins d’un mois après la sortie de son album "Survival". Un opus composé de 20 sons, plus que canons avec plein de collaborations comme : Nas, Rick Ross, Fab, Gunna, et Ty Dolla $ign, et plus encore…