Drake, Eminem,... Qui est le plus gros vendeur des années 2010?

Le Billboard a dévoilé son top des vendeurs de disque pendant la dernière décennie, et il y a du lourd !

Si vous suivez le rap game de près ou de loin, vous avez forcément déjà entendu parler du Billboard. Plus qu'un magazine, c'est une véritable institution américaine qui recueille les chiffres de vente et établit les tops album ou top singles les plus suivis aux USA. On connaît en particulier le fameux Billboard Hot 100, qui classe les 100 meilleurs ventes indépendamment du style musical, le top le plus compétitif et suivi donc. Et cette semaine, le Billboard a décidé de dévoiler la liste des meilleurs vendeurs de la décennie, les années 2010 donc. La vague de la "trap music" s'est elle fait ressentir dans ce classement? Réponse ci-dessous.

Au niveau des single, on retrouve les tubes qui ont rythmé nos soirées depuis dix ans, avec, en première place, "Thrift Shop" de Mackelmore et Ryan Lewis, Bruno Mars en deuxième place avec son "That's what i like", et aussi le mega hit "Blurred Lines" de Pharrell, Robin Thicke et T.I. Viennent ensuite Post Malone, The Weeknd, 21 Savage, Travis Scott ou encore Drake. Assez peu de single "purement rap" (beaucoup de chant) dans les premières places donc, même si on est en bonne position.

Et pour ce qui est des albums les plus vendus, c'est l'inévitable Drake qui figure à la première place avec "Take Care", son premier vrai classique de 2011. Et juste derrière, on retrouve Post Malone, Eminem avec "Recovery", The Weeknd, mais aussi J.Cole, et également Kendrick Lamar et son incroyable "Good Kid M.a.a.d City", début d'une incroyable épopée sur le trône du rap US. Bref, du très beau monde, ça nous donnerait presque envie de tout ré-écouter, et vous?