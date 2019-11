DaBaby travaille avec Lil Wayne !

DaBaby nous prépare quelques tueries avec Lil Wayne !

La machine DaBaby est lancée à pleine vitesse dans ce Rap US, et rien ne semble pouvoir l'arrêter. 2019 a été son année, la preuve : il a été nominé aux Grammy Awards dans 2 catégories, "Meilleure chanson rap" et également "meilleure performance rap" pour son hit, "Suge". A côté de ça, il continue évidemment d'enchaîner les hits et de faire le buzz, comme avec son clip "BOP On Broadway". Mais il ne compte pas s'arrêter avant d'avoir acquis le véritable statut de superstar, et a encore plein de projets en route.

Le rappeur s'est livré lors d'une interview avec l'émission "104.5 The Beat". Il a d'abord dit qu'il se sentait béni depuis qu'il avait été nominé aux Grammy's, que c'était une chose incroyable pour lui. Mais il a aussi affirmé avoir "un énorme morceau en fabrication avec Lil Wayne, dont la sortie serait prochaine. Il enchaîne avec des compliments sur Wayne, en disant qu'il est le "GOAT" pour sa génération. Et ce serait l'artiste qui a le plus influencé DaBaby en termes de rap.

Il termine en affirmant qu'il a encore une liste énorme de personnes avec qui il veut rapper et qu'il a donc encore beaucoup de travail et de choses à faire. Et à 27 ans, il est vrai que DaBaby n'a plus le temps de ralentir, c'est le moment d'enfoncer toutes les portes.