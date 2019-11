PNL fait l'évènement avec l'annonce de sa tournée en France !

Les deux frères de PNL ont encore cassé Internet avec l'annonce de leur nouvelle tournée en France.

Le marketing, la manière de vendre une oeuvre, est devenue beaucoup plus importante dans le rap qu'il y a 20 ans. Et s'il y a bien un groupe qui a compris ça mieux que personne, ce sont les deux frères de PNL. Les rappeurs de Corbeil-Essonnes ont, depuis leurs débuts, adopté une technique marketing unique, basée sur une communication quais-absente, aucune apparition médiatique, mais des idées folles pour faire parler d'eux : des partenariats avec les taxis, des affiches placardées en Ile-de-France, des numéros de téléphones mystérieux que les fans doivent appeler, bref, de vrais génies à ce niveau là.

Et ils ont remis le couvert dans la soirée d'hier ! Vous n'en avez peut être pas entendu parler, mais ils ont fait beaucoup de bruit avec leu dernier live YouTube, qui est d'ailleurs toujours en cours. Un procédé déjà utilisé par annoncer la sortie du clip "Au DD", mais qui fonctionne toujours aussi bien. Un live dans lequel on est envoyés dans diverses villes de France, en direct, via ce qui ressemble à des images de vidéo surveillance. Un compte à rebours de 24h était également visible.

Tout ça tend à indiquer que les deux frangins du PNL sont en train d'annoncer les dates de leur tournée, et le compte à rebours correspond probablement à l'heure de mise en vente des places. Un véritable événement, et des places qui s'arracheront probablement dans la minute. Et pour les plus courageux, vous aurez peut-être un bonus, ou au moins des réponses à vos questions, si vous trouvez l'emplacement des caméras, présentes dans les villes de Nice, Paris, Strasbourg, Toulouse, Nîmes, Lille, ou encore Lyon (pas de signal depuis hier sur cette caméra, peut être un event spécial ?). Quoiqu'il en soit, les frères Andrieu sont loin du reste de la concurrence en terme de marketing...