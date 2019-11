Lil Uzi Vert craque et clashe DJ Drama et Don Cannon !

Dans une série de tweets assez explicites.

Lil Uzi Vert n’a clairement pas fini son beef avec DJ Drama & Don Cannon.

Pour la soirée de Thanksgiving, Uzi a posté sur Twitter une série de tweets assez violent envers les deux hommes qui avaient vu le potentiel de l’artiste et l’avaient signé quelques années plus tôt !

"Fuck DJ Drama, il n’a plus une thune. Ce gars doit me payer plusieurs factures" avant de rajouter : "Je vous jure que même mon meilleur pote brasse plus d’argent que ce gars. Je jure sur tout ce que j’ai qu’il est plus riche."

Avant d’enchainer avec des posts un peu plus mystérieux sur Don Cannon, tout en restant tout de même très sarcastique :

« J’ai toujours beaucoup d’amour pour Don Cannon ce menteur. T’es un serpent, j’espère que je serai comme toi quand je serai grand. »

Mais ce n’est pas tout ! Dans son énervement, il a répondu aussi à un fan en clashant le producteur Maaly Raw, qui avait produit deux de ses morceaux : "Do What I Want" et "Money Longer".

Il déclare : "Maaly Raw est un autre serpent. Il a tenté de fuir avec 20 000 dollars qui m’appartenaient."

Les problèmes d’Uzi contre Cannon et Drama sont maintenant bien documentés. Le rappeur déclarait que le label était la seule raison qui l’empêchait de sortir son projet "Eternal Atake" tandis que Cannon avait dit que Lil pouvait sortir son projet quand il le souhaitait.

On attend donc forcément cet album, Lil Uzi n’a rien sorti depuis 2017 avec "Luv Is Rage 2", et tout les fans commencent à s'impatienter. Un projet qui ne devrait donc plus tarder..