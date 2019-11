Les Psy 4 De La Rime se réunissent pour un grand concert à Marseille !

Le légendaire groupe marseillais Psy4 de La Rime sera réuni sur scène pour un concert à Marsatac !

Parmi les groupes légendaires qui ont fait de Marseille une ville capitale dans le rap français, on peut citer évidemment IAM, la Fonky Family, et bien sûr, la Psy4 de La Rime. Si ils paraissent beaucoup plus jeunes, la Psy4 a tout de même commencé à brûler scènes et micros dès les années 90. Puis est venue l'explosion, avec "Block Party" et "Enfants de la La Lune", et la consécration avec "Les Cités d'Or". Et on a également aussi en tête les carrières solo de Soprano et Alonzo, qui ont continué à porter l'étendard de la Psy4 même après a "séparation" du groupe après leur quatrième album en 2013, "4ème Dimension".

On est ... AU TA-QUET !

PSY4 DE LA RIME premier nom à l'affiche de @marsatac 2020 ! @Sopranopsy4, @Alonzopsy4 et @Vincenzopsy4 seront sur la scène de @Marsatac le samedi 27 juin.

⚠️Date UNIQUE et EXCLUSIVE !@PSY4OFFICIEL



BILLETTERIE > https://t.co/tQ2DzO6A4r pic.twitter.com/oJKJrHbAcu — Marsatac (@Marsatac) November 28, 2019

Mais cette fois, Soprano, Alonzo et Vincenzo seront tous les trois réunis (pensée à la famille de Sya Styles, qui nous a quittés en 2015) sur scène pour un concert qui s'annonce bouillant. Et pour une occasion en or : Marsatac, un des festivals de musique les plus reconnus par les fans de rap. Le groupe sera évidemment une des têtes d'affiche, et comme en plus ils jouent à domicile, attendez vous à ce qu'ils soient à 100 % !

Le concert aura lieu le samedi 27 juin 2020, et le festival, lui, durera du vendredi 26 au dimanche 28 juin. Les billets sont déjà en vente sur le site de l'événement, et dépêhez vous car vu que Soprano rempli à lui seul un Stade Vélodrome, le Parc Chanot devrait afficher complet très rapidement. On a hâte de voir à nouveau la Psy4 de La Rime mettre le feu à sa ville !