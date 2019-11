Kodak Black donne des milliers de dollars aux familles pauvres !

Même derrière les barreaux, Kodak Black reste proche de la communauté.

Ca n'est pas la grande forme en ce moment pour le jeune rappeur Kodak Black, qui purge à 22 ans une peine de 46 mois fermes pour avoir menti sur son casier judiciaire dans un formulaire fédéral lors de l'achat de plusieurs armes. En attendant un autre procès pour violences sur une femme lors d'une altercation, une affaire plus ancienne. Tout ça, alors qu'il a également été impliqué dans une bagarre lors de sa détention provisoire, et qu'il affirme avoir été drogué ce jour-là. Bref, ce passage en prison laissera sûrement plus de traces que les précédents...

Mais même écroué et condamné, Kodak Black ne semble pas avoir perdu son sens de la générosité, en particulier en ces périodes de fêtes aux Etats-Unis (Thanksgiving, puis bientôt Noël également). Des journées très marquées religieusement, pendant lesquelles les gens sont invités à donner aux plus démunis. Et le rappeur de Floride a décidé de faire cette année, comme chaque année, un très beau geste : des cartes cadeau de 1 000 dollars, envoyées directement aux familles dans le besoin, pour qu'elles puissent elles aussi passer de bonnes fêtes.

Un cadeau qui sera utilisable dans les grosses enseignes comme Walmart, Publix ou Target. L'annonce a été faite sur Instagram par l'équipe du rappeur, qui affirme que Kodak Black continue à vouloir rendre chaque jour aux gens un petit morceau de l'amour qu'ils lui ont donné. Et ça, c'est la preuve que même chez les plus inconscients, il n'y a pas de cause perdue, tout le monde peut essayer d'être meilleur, même en taule !