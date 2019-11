Blueface cambriolé durant sa tournée

Blueface dévoile les images du cambriolage de son domicile.

Blueface vient d’être cambriolé. Pendant qu’il était en déplacement, trois voleurs moyennement préparé ont décidé de s’introduire chez lui. Mais grâce à la vidéo-surveillance installée par le rappeur, il a affiché les malfrats ! Et sur instagram en plus de ça…

C’est que l’on appelle un cambriolage raté ! Blueface a eu chaud mais s’en est sorti haut la main. Comme un king ! Alors qu’il était à Dubai pour assurer plusieurs show, trois personnes ont tenté de s’introduire chez lui. Heureusement pour le rival de Nipsey Hussle, il n’a pas eu affaire à des génies. Les trois malfaiteurs n’ont pas pensé qu’il y avait des caméras de vidéosurveillance. Pourtant, cela parait logique… Du coup ils ont été filmés, visages apparents. Comme des novices.

En plus de ça, ils ont totalement échoué et n’ont pas réussi à s’infiltrer ! Le plan est donc tombé à l’eau. Et ce n’est pas fini ! L’interprète de "Close Up" a partagé la vidéo sur ses réseaux. A mourir de rire. On peut dire qu’il a l’art de renverser les situations de façon cocasse… Il a publié l’expérience dans sa story Instagram.

Blueface a demandé l'aide de ses fans, promettant 5000 dollars à la personne qui trouverait le blase d'un des trois gars. Et peu de temps après, il a modifié sa demande en précisant que finalement on pouvait entendre le nom d'un des individus dans la vidéo.

Clou du spectacle, l’artiste leur a décerné le titre de "criminels les plus stupides au monde".

Il a donc choisi de rire de la situation en attendant que les trois bonhommes soient choppés.