Niro veut écrire un livre autobiographique !

Niro va se servir de sa plume, mais pas pour rapper : pour écrire un livre !

Niro commence à enfin avoir la reconnaissance qu'il mérite de la part des médias spécialisés, et même généralistes, puisqu'on l'a vu notamment sur Konbini par exemple. Le rappeur de Blois aura longtemps fait sa musique dans l'ombre, cantonné à une étiquette de "rappeur de rue" ou de sectaire qui lui allait bien mal. Car si Niro n'était pas prêt à s'asseoir sur certaines valeurs pour vendre sa musique, ça ne l'a pas empêché de garder l'esprit ouvert, comme en témoigne son dernier projet, "Stupéfiant", avec une méthode de teasing et de sortie très originale. Et, surtout, plein de tentatives musicales toutes assez réussies.

Maintenant qu'il est reconnu comme un des boss du rap FR, Niro a décidé de diversifier ses activités. Il s'est notamment impliqué dans l'aide aux personnes handicapées, et il a surtout annoncé vouloir sortir un livre ! Un bouquin dont on connaît un peu plus la teneur aujourd'hui : notamment le titre, "Niro raconte Nordine". A sa lecture, on imagine que l'oeuvre aura un côté autobiographique prononcé, et il l'a confirmé sur OKLM, en interview, ainsi que plein d'autres projets.

"On est sur l'écriture d'un livre, d'une autobiographie. C'est plus "Niro raconte Nordine", tu vois ? J'ai pas envie de faire partie de ces gens qui vont dire "j'aurais pu faire", "j'aurais pu être", ou "j'aurais pu dire". C'est pour ça que j'essaye d'être sur tous les fronts. J'essaye de faire une série, j'ai envie même de faire un long-format, peut-être un film, là on est sur l'écriture d'un livre, j'ai ma marque de vêtements, j'ai mon label".

Niro est en train de devenir l'homme le plus occupé du rap français !