Kanye West : découvrez les premières images de son opéra !

Les premières images de l'opéra de Kanye West ont fuité, avec Sheck Wes en acteur principal !

Vous le savez, depuis la sortie de son nouvel album "Jesus Is King", Kanye West est revenu au top du top. Il multiplie des interviews, les gens semblent avoir mieux accepté ses dérapages et ses excentricités (propos sur l'esclavage, rapprochement avec Trump, etc), et il est redevenu cette figure un peu mystique du rap game, à qui on passe un peu tout. Même les rappeurs ont décidé de le laisser tranquille, alors que Kanye scande à qui veut l'entendre qu'il est le meilleur artiste de tous les temps.

Le rappeur de Chicago a même pu diversifier encore un peu plus ses activités, en créant notamment un opéra, événement qui a fait beaucoup de bruit. La pièce, si on peut l'appeler ainsi, s'appellera "Nebuchadnezzar", en français, Nabuchodonosor, en référence au souverain de l'empire de Babylone mentionné dans certains passages de l'Ancien Testament. Un sujet là encore rempli de spiritualité, comme toute l'oeuvre récente de Kanye West.

Et cet opéra a l'air déjà terminé, puisqu'énormément de passages ont fuité sur la Toile. On a notamment pu apercevoir le rappeur Sheck Wes dans le rôle principal du Roi. L'artiste avait été rendu célèbre par son tube "Mo Bamba" en 2017. Et comme tout bon opéra, si on écoute la musique et voit les images, tout ça a un caractère très épique, grandiose et rempli d'émotions. On a hâte de voir l'intégralité de l'oeuvre, et de découvrir comment Kanye a pu y mettre sa patte personnelle, aidé par son groupe de Gospel, Sunday Service.