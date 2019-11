Lil Pump pense qu'il est le meilleur rappeur du monde !

Jamais le dernier pour faire de l'egotrip, Lil Pump s'est auto-proclamé meilleur rappeur du monde !

Lil Pump aura réussi à mettre le feu au rap game US en quelques mois, une année tout au plus, grâce à son hit "Gucci Gang". Une trap hyper minimaliste, hyper répétitive, mais assez efficace il faut le dire, même si ça n'a rien d'incroyable. Le morceau devient l'hymne des ados du monde entier et a presque atteint le milliard de vues sur Youtube. Et lorsqu'un tel succès vous tombe dessus à 17 ans, vous profitez !

Lil Pump, lui, s'est un peu enflammé en s'enfermant dans l'egotrip. Un personnage d'arrogant dont il exagère volontairement les traits, jusqu'à cette déclaration d'aujourd'hui qui ne va pas manquer de faire parler les fans. Sur son compte Instagram, Lil Pump a posté un petit message : "Je suis le rappeur le plus chaud de la planète en ce moment ! J'ai même atteint le 13ème rang au Billboard espagnol. Donc maintenant, je cherche de nouveaux artistes à signer. Donc si tu veux être signé par Lil Pump, vient rejoindre l'équipe !". Si la deuxième partie du message dans laquelle il veut signer de nouveaux talents est intéressante, la première, dans laquelle il dit être le rappeur le plus chaud du moment, est assez amusante.

Car depuis "Gucci Gang", Lil Pump n'a fait que moins bien, et jamais il n'a réussi à atteindre à nouveau les sommets atteints grâce à son premier hit. Et pourtant, il a multiplié les collaborations avec les plus grosses stars du rap et de la musique, comme Kanye West, Gucci Mane, et bien d'autres. On espère pour lui qu'il va arriver à cette place de numéro 1, à moins qu'un serpent ne le tue avant qu'il n'y arrive !