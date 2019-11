Bigflo & Oli dans un livre scolaire !

Bigflo & Oli se retrouvent dans un manuel d'école, et ça n'est pas dans un livre de français !

Pour intéresser un peu plus les enfants à leurs cours, certains professeurs des écoles n'hésitent pas à avoir recours à des références qui parlent à la nouvelle génération. Et ça passe donc, évidemment, par inviter le rap dans les manuels scolaires, choix intelligent au vu du poids qu'a pris cette musique ces dernières années. Le tout dans des matières assez diverses, comme l'Histoire (Médine et son morceau sur le 17 octobre 1961), la littérature, évidemment, mais aussi la Physique Chimie !

Et ce sont Bigflo & Oli qui ont eu l'honneur de se retrouver cette année dans un exercice de physique chimie. Une question qui porte sur la diffusion des ondes sonores dans l'air, en fonction du changement de température. Et pour trouver un exemple, les éditeurs ont donc choisi de parler du concert des deux frères toulousains à l'Arena de Bordeaux, en 2018. C'est sur leur compte Instagram qu'ils ont reposté la photo, avec en légende : "On est dans un manuel de physique chimie... On a vraiment percé" ! Effectivement, c'est un bon moyen de mesurer sa notoriété.

Une notoriété toujours grandissante pour Bigflo & Oli, dont l'album "La Vie de rêve", sorti en 2018, a été un franc succès. La reconnaissance des fans est même tellement grande que les deux rappeurs se sont permis d'annoncer qu'ils feraient une petite pause musicale l'année prochaine. A côté de ça, la marque Le Coq Sportif leur avait proposé de collaborer pour sortir une sneaker, et leur père a également signé en maison de disque ! Bref, tout roule pour les frérots.