Rapsody déçue par les nominations aux Grammy Awards

Pas de nomination pour "Eve" ?

La liste des nommés pour les Grammy Awards de cette année est tombée hier, le 20 novembre. Tous les artistes nommés se sont réjouis de cette reconnaissance, et certains même ont cumulés les nominations, comme Lizzo avec neuf nominations et H.E.R. en voyant apparaitre son nom dans cinq catégories.

Cependant, il y en a une qui s'est sentie oublié...La rappeuse Rapsody, signée chez Roc Nation, n'a pas vu son projet "Eve" dans la catégorie "Best Rap Album" et elle s'est vue inondée de messages de fans la soutenant. Elle a tout d'abord répondu avec un simple émoji sur Twitter...

Puis, elle s'est emparée de son compte Instagram pour remercier ses fans et déplorer le manque de reconnaissance de la part de l'académie des Grammys.

"Merci pour L'AMOUR avec lequel vous me récompensez. Je vous vois. Ceux qui m'écoutent, m'adressent leurs mots, leur soutien. Toujours. Je montre rarement, voire jamais, mes émotions ou bien que je sois humaine quand ça concerne ma carrière. Aujourd'hui...déçue. Oui. Frustrée...au-delà de ça. Mais, dites-vous que les bons combats ne sont jamais les plus simples." écrit-elle.

Rapsody avait beaucoup travaillé sur ce troisième album studio. Elle avait eu l'idée de donner un prénom de femme d'influence à chaque titre du projet. On retrouve donc des morceaux appelés en l'honneur de Michelle Obama, Aaliyah, Oprah Winfrey, ou encore Nina Simone.

Pour rappel, son album "Laila's Windsom", sorti après son arrivée chez Roc Nation avait reçu deux nominations aux Grammy Awards. Mais, Rapsody n'a jamais été récompensé...