Nekfeu dit adieu à Twitter !

Nekfeu se met encore un peu plus en retrait des réseaux sociaux.

Nekfeu n'a jamais été le meilleur communiquant du rap game français. Trop occuper à d'abord gagner une légitimité qu'il a mis du temps à acquérir, puis à faire grandir son propre style après l'aventure 1995, il passe ensuite au statut de superstar du rap Fr d'un seul coup, grâce à son album solo, "Feu". Tout ça, presque sans un bruit, sans un bad buzz sur les réseaux sociaux, sans un clash lancé sur Instagram, réseau sur lequel il n'a posté "que" 13 fois en un an. Et cette mis en retrait des réseaux va vraisemblablement continuer !

Car en effet, le rappeur parisien a désactivé son compte Twitter, et plus rien ne s'affiche lorsqu'on se rend sur son profil. Là encore, sans avoir rien annoncé auparavant. Sa spontanéité et sa volonté de ne pas en faire des caisses l'honore d'ailleurs, si l'on compare avec certains collègues à lui ayant quitté la plateforme à coup de grandes annonces pleine de haine.

Nekfeu quitte Twitter ? donc ... https://t.co/e84KhIxdk8 — ROAD TO 100 BUT ???????????????????????? (@gneugneun) November 20, 2019

Un "événement" qui n'a pas manqué de faire réagir certains fans, même si pas mal d'entre eux reconnaissent que Nekfeu n'a plus besoin de ça pour promouvoir ses oeuvres. Ici, on pense surtout que le rappeur continue sur sa ligne du refus de la starification, avec son absence médiatique qui a duré plusieurs mois, ses interviews de plus en plus rares, ou encore le fait qu'il se soit rendu aux manifestations des Gilets Jaunes, visiblement bien équipé, le week-end dernier.

Un plaisir de voir une star comme Nekfeu qui ne prend pas la grosse tête, qu'en pensez vous ?