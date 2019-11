Les 4 meilleurs rappeurs sur Spotify !

Qui sont les rappeurs les plus écoutés tous les mois ?

Qui est celui qui cumule le plus de streams chaque mois sur Spotify ? Qui est le plus écouté des rappeurs en ce moment ? On a la réponse !

Le rappeur le plus écouté est Post Malone et de loin, il est suivi par Drake, Kanye West en troisième position et Travis Scott. Le média américain XXL Magazine a rélévé le classement sur son compte Twitter avec le détail exact du nombre de streams à travers le monde, et il se compte en millions. Et cela peut s'expliquer par le fait que les quatres artistes ont été actifs ces derniers mois.

Tout d'abord, Post Malone est revenu en force avec son album "Hollywood's Bleeding" le 6 septembre dernier. Parmi les 17 sons du projet, on note "Circles", le troisième extrait qui cartonne depuis plusieurs semaines.

Ensuite, le canadien Drizzy Drake n'a pas sorti d'album cette année, seulement la compilation "Care Package" au début du mois d'août 2019. Mais pour Drake, pas besoin de sortir des nouveaux sons pour faire des streams apparemment...Il a été mis sur le devant de la scène ces derniers mois avec le tube "No Guidance" qui signe la fin de sa rivalité avec Chris Brown.

Concernant Kanye West, qui occupe la troisème place de ce classement, on n'est pas très étonné. Son album "Jesus Is King" a tant été repoussé, puis maintenu, et reprogrammé, pour enfin sortir le 25 octobre ! Yeezus a délivré ce projet mi-rap mi-gospel qui a reçu un bon accueil du public. L'album s'est écoulé à 264 000 exemplaires en première semaine et on adore "Follow God" !

Enfin, Travis Scott toujours plus créatif a lâché la bombe "Highest In The Room" au début du mois d'octobre et le son cartonne. De plus, son album "Astroworld", datant de 2018, avait refait sensation après la sortie de son documentaire "Look Mom I Can Fly" sur Netflix.