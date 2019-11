Joe Budden est ravi de se faire clasher par Migos !

Il n'est pas peu fier de ce clash...

Si vous suivez la carrière de Joe Budden, vous devez sûrement savoir que c'est un habitué des clashs et qu'il n'a pas peur de pousser le bouchon. Dans une conversation avec Tory Lanez pour sa série "Pull Up", le présentateur de The Joe Budden Podcast révèle comment il se sent d'avoir été clashé par Migos dans le morceau "Ice Tray".

"Je me sens reconnaissant par rapport aux Migos, si tu veux que je sois honnête," explique Joe à Tory Lanez. "Je n'ai jamais été clashé dans un smash ! Dans un hit ! Car, c'est un hit."

Et, Joe a raison car à la sortie de "Ice Tray", le morceau était diffusé partout, ce qui veut dire que son nom résonnait également. Le rappeur a pris ça comme une publicité gratuite pour sa popularité. Voici la conversation de Joe Budden et Tory Lanez en entier :

L'origine de ce beef date du 25 juin 2017, sur le tapis rouge des BET Awards durant le before de la soirée. Dans le cadre de l'émission "Everyday Struggle" animée par Joe Budeen, DJ Akademiks et Nadeska Alexis, la tension est montée pendant l'interview du groupe Migos après une question sur l'absence de Takeoff sur "Bad and Boujee". Une altercation entre lui et le groupe avait alors éclatée. La vidéo avait fait sensation sur les réseaux sociaux et a donné naissance à beaucoup de memes.

Puis, dans le son "Ice Tray", Quavo avait fait référence à ce beef en disant, "If a n***a hatin' call him Joe Budden", soit en français, "Si un n**** t'aime pas, appelle le Joe Budden". Mais aussi en embauchant des acteurs dans le clip qui rejouaient la scène des BET Awards.