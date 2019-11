Tunisiano et Aketo teasent la sortie de "Fuck Sniper" !

Les deux acolytes Tunisiano et Aketo annoncent la sortie d'un titre choc, "Fuck Sniper" !

Lorsqu'Aketo, Tunisiano et Blacko ont annoncé en 2018 le retour sur disque de Sniper, avec "Personnalité Suspecte vol. 1", les fans de rap français étaient forcément très heureux. Mais ils ont du coup été déçus lors de la nouvelle séparation du groupe, juste avant le début de leur tournée, avec un nouveau départ fracassant de Blacko. Mais qu'importe, les deux potos Aketo et Tunisiano continuent à faire du son ensemble, comme ce petit freestyle posté il y a quelques semaines.

Mais cette fois, les deux rappeurs ont annoncé un projet ensemble, avec "Personnalité Suspecte Vol. 2", et un extrait dont le titre va certainement faire du bruit : "Fuck Sniper". Un morceau qui sera disponible jeudi à minuit, selon le message posté sur l'Instagram de Tunisiano. Au vu du titre, on imagine assez bien les thèmes qui vont être abordés par les artistes, comme le fait d'être tout le temps ramenés à l'époque de Sniper alors qu'ils ont fait mille choses en solo chacun de leur côté. D'autant plus que la vie du groupe a été assez mouvementée, et qu'on a pas besoin de leur rappeler à chaque fois tous ces épisodes douloureux.

En tout cas, on a hâte de voir ce que vont nous proposer Aketo et Tunisiano tous les deux. Surtout qu'on a pu les observer sur des instrus beaucoup plus modernes, avec même quelques essais en chants autotunés, et tout ça était plutôt réussi ! On attend donc jeudi avec impatience.