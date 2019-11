Travis Scott ne fait pas que du hip-hop !

Musique, mode, documentaire, rien ne l'arrête...

Artiste multifacette, Travis Scott ne veut pas être catalogué uniquement comment un artiste faisant du hip-hop.

Dans une interview pour le premier numéro du magazine Harper's Bazar Men, Cactus Jack explique pourquoi sa musique ne peut pas être rangée dans un seul genre musical. Il déclare : "Je décrirais ma musique comme différentes parties de mon cerveau, un mix entre tous les genres que j'écoute au quotidien."

D'ailleurs, son dernier single, "Highest In The Room", est réalisé avec autotune et des changements de beat, ce qui est devenu sa signature. Et cette formule fonctionne plutôt bien étant donné que le morceau s'est directement classé en numéro 1 dans le Billboard 100 Hot.

La Flame associe également sa sensibilité à la musique et aux vêtements, il explique : "Mon goût pour les vêtements et mon goût la musique vont de pair, je ne pourrais faire l'un sans l'autre." En effet, grand habitué des festivals ou des performances scéniques, le rappeur apparait toujours avec son propre merch sur le dos, et même la petite Stormi porte des tee-shirts à l'effigie de son père dans tous les post Instagram. De plus, il multiplie les collaborations avec des marques, comme Nike par exemple.

Le rappeur fait partie des 4 artistes choisis pour cette édition du magazine papier Harper's Bazaar. En effet, J Balvin, l'artiste reggaeton Maluma, Orville Peck se joignent à Scott pour ce numéro qui sort aujourd’hui, mardi 19 novembre.

Un nouveau projet de Travis Scott serait en route, et vu comme il semble inspiré, on attend que ça !