Booba : Sa fille reprend "Médicament" sur Instagram !

Luna chante un son de son papa... Et c'est hyper drôle !

La vidéo la plus mignonne du moment ! On la doit au rappeur Booba qui a filmé sa fille, Luna en train de reprendre l'un des plus gros succès de cette année : "Médicament" en featuring avec Niska.

Tel père, telle fille : la fille de Booba a seulement 5 ans et c'est déjà une grande star sur le compte Instagram de son papa. Luna et son frère, Omar sont souvent en mis en scène dans les Instastory du Duc de Boulogne. Habitant aux Etats-Unis, B2o parle uniquement en anglais à ses enfants. En mai dernier déjà, la petite avait fait le buzz lorsque son père lui a demandé de parler français et de dire "Bonjour Macron". Elle avait répondu "Bonjour caca". Une chose est sure : la fille du Duc a la punchline dans le sang ! Mais cette fois-ci, la tornade Luna revient pour un instant mignon.

La petite nous a laché une reprise du tube de Niska et de son papa, Booba sur le son "Médicament". Extrait du dernier album du Charo, "Mr Sal", ce son est un carton qui ambiance tout le monde manifestement : le titre est tout de même disque de diamant. Luna aurait pris le téléphone de son père pour se filmer en train de chanter le titre de son papa... Autant dire que ça n'est pas glorieux ! Mais hilarant...

Le duc écrit : "C'est clairement la dernière fois que je lui laisse mon téléphone" pour légender cette cover. La petite Luna n'a pas encore le talent du papa mais au tout cas, elle sait faire le show sur Instagram et pas que ! Elle a su bouleverser tout le monde dans le clip "Petite Fille" de son papa l'année passée.