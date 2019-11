Kodak Black risque encore 60 ans de prison !

La justice américaine n'a pas l'air de vouloir laisser Kodak Black tranquille...

Il y a deux jours, on apprenait que Kodak Black était condamné à 46 mois de prison fermes, soit presque 4 ans, pour des faits assez graves. En effet, le rappeur a menti sur les formulaires remplis lors de l'achat de plusieurs armes à feu, en disant qu'il n'avait jamais été condamné pour un crime, et qu'il n'était pas poursuivi à ce moment, alors que c'est faux. Une sentence qui risque de mettre un sacré coup à son moral et à sa carrière. Mais c'est apparemment loin d'être fini.

En effet, le Miami Herald, journal local, nous apprend que deux autres charges pèsent contre le rappeur, pour lesquelles il sera certainement jugé bientôt. Deux charges en rapport avec la possession de deux armes à feu, chose interdite pour tout criminel dans l'état de Floride visiblement. Et comme le casier de Kodak Black est long comme le bras, le procureur a requis deux fois 30 ans de prison pour ces faits, et on ne sait pas encore si les peines se confondront ou si elles s'ajouteront.

La première charge pèse pour une arme achetée par Kodak en janvier, et la deuxième, pour une autre arme trouvée sur le rappeur lors de son arrestation en Mai 2019, date depuis laquelle il est derrière les barreaux. Le juge Federico Moreno, lors du procès qui s'est tenu mercredi, s'est même permis une punchline envers le rappeur : "Tous les jeunes font des choses stupides. Mais votre problème, c'est que vous faites des choses stupides depuis vos 15 ans". Il n'a pas entièrement tord, mais tout de même, deux fois 30 ans de prison en plus des 46 mois fermes déjà actés, ça fait beaucoup pour avoir simplement acheté des armes, sans s'en être servi, dans le pays où s'armer est un droit fondamental inscrit dans la constitution...