Lil Reese hors de danger ?

Le rappeur US Lil Reese est apparemment sorti de l'hôpital sain et sauf après s'être pris une balle.

Il y a quelques jours, Internet était secoué par une nouvelle affaire de fusillade, touchant d'assez près le rap game US. Cette fois, la fusillade a eu lieu non loin de Chicago, qu'on surnomme aujourd'hui Chi-raq car il y aurait plus d'américains mourant par balle dans la ville que lors de la Guerre en Irak. Et cette fusillade concernait, entre autres, le rappeur Lil Reese, proche de Lil Durk et de toute la scène drill, de Chief Keef, mais aussi de Rick Ross. Et Reese, à l'issu de cette fusillade, était plutôt mal en point.

#LilReese hops on Live after being released form the hospital. pic.twitter.com/PeqUDmFt1R — 6Godtv (@6Godtv) November 15, 2019

En effet, plusieurs individus se seraient approchés de son véhicule, avant de lui tirer une balle dans le cou et de partir sans laisser de trace. Transporté à l'hôpital le plus proche avec un pronostique vital sérieusement engagé, on est aujourd'hui soulagés d'apprendre que Lil Reese a pu sortir de l'hosto, sain et sauf. Tous les médecins l'annonçaient dans un état critique, et c'est un soulagement de ne pas avoir à rajouter un rappeur mort de plus à une liste déjà bien trop longue.

Le rappeur a tenu a rassuré ses fans, avec une story dans laquelle on le voit faire défiler les commentaires. On espère que ça lui donnera l'occasion de se remettre encore plus sérieusement au rap, après les témoignages d'affection de la part de quelques uns de ses collègues, dont Lil Durk.