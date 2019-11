Suge Knight aurait fait tuer Tupac et Notorious BIG !

Selon un nouvel élément, Suge Knight serait bien derrière les meurtres des 2 légendes du rap Biggie et Tupac.

Parmi les faits divers qui côtoient l'Histoire du Rap aux USA, les meurtres de Notorious BIG et de Tupac Shakur, les deux légendaires MCs assassinés à 6 mois d'écart (Septembre 96 et Mars 97) continuent de nourrir les fantasmes. Et pour cause, ils n'ont jamais été résolus, et aucun assassin n'a été arrêté ou mis derrière les barreaux. Dans cette période trouble de la guerre East Coast vs West Coast, un personnage a un rôle central, bien que flou : Suge Knight, le chef de Death Row Records et membre de gang affilié aux Bloods de Los Angeles.

Présent aux côtés de Tupac lors de son assassinat, il a lui été épargné comme par miracle, pendant que le rappeur avait lui reçu 5 balles. Un "hasard" pas si hasardeux que ça, si on en croit les nouveaux éléments apportés par l'acteur Tom Sizemore. Un homme qui affirme que les deux meurtres ont été commandités par Suget lui même, et que c'est le gangster qui lui aurait confié en personne l'info, lors d'une réunion d'Alcooliques Anonymes. Tom avait voulu alors contacter le FBI, en leur demandant l'autorisation d'enregistrer ses conversations avec Suge Knight, mais le Bureau n'avait pas donné suite.

C'est le journal The Sun qui a révélé toutes ces informations, mettant la main sur un document mis à la disposition de Don Sikorski, le procureur de l'affaire à l'époque. En attendant peut-être de nouvelles révélations, Suge Knight purge une peine de 28 ans fermes, pour, entre autres, un meurtre sur le tournage d'un clip promotionnel du film "NWA : Straight Outta Compton". Et si tout ça est avéré, espérons qu'il ne ressorte jamais...