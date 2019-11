50 Cent : Instagram ferme son compte !

Le profil instagram de 50 Cent a été désactivé. Il a décidé de se lâcher sur twitter.

50 Cent doit avoir enfreint les règles du réseau instagram car son compte est actuellement fermé. Du coup il se rattrape sur twitter !

Celui qui s’est fait encensé par Rick Ross, a fait une troisième carrière avec instagram. Il passe son temps dessus. Enfin plus maintenant puisqu'il s’est vu supprimer son compte. Le rappeur qui va produire un documentaire sur 6ix9ine a du se résigner à trouver un plan B. Son choix s’est porté sur twitter.

Depuis que son profil instagram a disparu de la circulation, 50 Cent ne fait que de tweeter. Et ses propos n’ont pas beaucoup de sens, on ne va pas se mentir. Il partage des souvenirs aléatoires avec la chanteuse et actrice Naturi Naughton et lui prodigue des conseils de vie. Il fait également la promotion de sa série "Power". Il exprime aussi son amour pour la célèbre chef Rachael Ray, et se demande en quoi consiste cette "armée de 50 Cent".



La vraie question c’est : pourquoi cette sanction ? On a pas encore la réponse mais certaines suppositions fusent sur les réseaux. Il faut savoir que plus tôt ce mois-ci, le pote d’Eminem a déclenché un débat sur les lois du "sexe oral" sur instagram après que le chanteur de Tank, ait célébré certains commentaires qu’il avait tenus lors d’une apparition sur le podcast Angela Lee’s Lip Service.

Plus récemment encore, lui et Snoop Dogg se sont ligués contre T.I. pour avoir admis qu’il emmenait sa fille chez le gynécologue pour "vérifier son hymen". On ne sait pas très bien si c’est à cause de cette accumulation que son instagram a été désactivé.

En attendant, on vous laisse kiffer les tweets de 50 Cent :