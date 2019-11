Kodak Black condamné à 4 ans de prison !

Le verdict a été rendu dans le procès de Kodak Black, et le rappeur a pris 46 mois de prison.

La sentence d'un des procès les plus attendus des Etats-Unis vient de tomber. En effet, depuis le 12 mai 2019, on attendait de savoir ce que la justice américaine réservait à Kodak Black, arrêté, on l'appendra plus tard, pour achat illégal de plusieurs armes à feu. Et la justice a été sans appel, en condamnant le rappeur de Floride à 46 mois de prisons fermes, soit presque 4 ans (3 ans et dix mois). Une annonce qui intervient peu de temps après l'implication de l'artiste dans une bagarre en prison.

Deux chefs d'accusation étaient reprochés à Kodak Black : le fait d'avoir menti lorsqu'il a rempli le formulaire pour acheter ses armes à feu, en répondant qu'il n'était pas sous le coup d'une enquête pour un crime, alors qu'il l'était. Mais aussi le fait que l'une de ses armes a été retrouvée sur les lieux d'une fusillade en Floride. Le procureur de l'état s'est servi de ces faits, ainsi que de la récente bagarre de Kodak en prison (durant laquelle il aurait attrapé les testicules d'un gardien venu pour séparer tout le monde) pour réclamer une peine de 8 ans contre le rappeur.

South Florida rapper @KodakBlack1k sentenced to 46 months in prison today in Miami federal court. He also allegedly hospitalized a corrections officer a couple weeks ago—the officer requires surgery after Kodak Black reportedly grabbed his testicles and wouldn’t let go... — Jack Brook (@jack_brook96) November 13, 2019

Le juge aurait été finalement plutôt "clément" en ne condamnant le rappeur qu'à 46 mois de prison, estimant que la bagarre n'avait aucun rapport avec cette affaire, que les empreintes d'un autre homme avaient été retrouvées sur l'arme lors de la fusillade en Floride, et que l'arme n'aurait apparemment pas servi dans cette fusillade. On attend évidemment de savoir si le rappeur pourra faire appel, mais il se pourrait bien qu'on ne revoit plus Kodak Black pendant un bout de temps...