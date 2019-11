Snoop Dogg : il accuse les bookers de racisme !

On le sait, le rappeur de Los Angeles, Snoop Dogg, est un habitué des clashs et des "bagarres" avec les médias, mais le "chien" à décidé de changer de cible puisque ce sont maintenant les "bookers" ou agents de réservations (pour les concerts ou encore les interviews TV) qui sont dans la ligne de mire d’"Uncle Snoop".

Dans une vidéo publiée sur son Instagram, "The Doggfather" accuse certains imprésarios d’être des racistes, à tel point qu’il en fait une affaire vraiment personnelle !

Très remonté, il commence ce post en déclarant :

"Salut à tous, je vais enfin mettre des mots sur ces baltringues d’agents de merdes, qui, dans l’industrie musicale, n’aiment pas voir un noir réussir et faire autant d’argent qu’eux"

Avant d’enchainer assez violement avec :

"Ne vous inquiétez pas, je dévoilerai les noms des agents et les compagnies qui bossent avec eux. Vous n’êtes qu’une bande de baltringues. Vous ne voulez pas voir un noir faire de l’argent car il a bossé avec différentes ethnies. Juste car je bosse avec un latino… un mexicain ? Aujourd’hui c’est noir et marron et ils ne veulent pas le voir ? J’emmerde le système, j’en ai marre de cette merde."