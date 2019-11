Aya Nakamura validée par Madonna !

Madonna et ses danseurs ont l'air de grave kiffer Aya Nakamura.

Aya Nakamura est en train de prendre un envol international, comme peu d'autres artistes français récents en auront connu. La chanteuse, qui cumule hit sur hit et n'en fini pas de faire grimper ses scores de streaming, a depuis longtemps dépassé les frontières de l'hexagone. Notamment grâce à son titre "Djadja", qui a fini numéro 1 des ventes en Roumanie, aux Pays-Bas, et qui est clairement son morceau avec le plus large impact encore aujourd'hui. A tel point qu'il est arrivé jusqu'aux USA, dans les oreilles de Madonna !

En effet, la chanteuse a été filmée en compagnie de ses danseurs, dans ce qui ressemble à des coulisses, en train de tous s'ambiancer sur le hit d'Aya. Une vidéo qui a rapidement fait le buzz, retweetée par plusieurs médias musicaux étrangers, ce qui va encore apporter un peu plus de notoriété à la chanteuse. La belle a elle aussi retweeté tout ça, en n'oubliant pas de glisser un petit clin d'oeil à Mahieu Delormeau, qui l'avait surnommée la "Madonna de Banlieue". Après Rihanna, c'est donc au tour de Madonna de faire de la pub à la jeune artiste.

Voilà qui lui promet des streams d'origine géographique assez improbable pour la réédition de son album "Nakamura", sortie il y a quelques semaines, en octobre, un an après la sortie du projet d'origine. C'est tout le bien qu'on souhaite à la chanteuse, elle qui n'a cette année pas été très chanceuse au jeu des cérémonies et des récompenses, puisqu'elle est repartie bredouille des NRJ Music Awards. Mais elle a l'air d'avoir fait la paix avec Nikos, c'est déjà ça, non ?