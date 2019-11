Rick Ross fait l'éloge de 50 Cent !

Quoi ? Rick Ross complimente son rival ?

Le clash légendaire de Rick Ross et 50 Cent ne se termine jamais...mais il ne semble pas empêcher Rozay d'apprécier la musique de son adversaire.

En effet, il s'est affiché dans sa story Instagram en train d'écouter "Hate It Or Love It" de The Game et Fifty. Dans cet extrait vidéo datant du 10 Novembre, il commente une des punchlines de son vieil ennemi, "Coming up I was confused, my mommy kissing a girl". Il reconnait : "J'aimais bien quand il disait que sa mère embrassait une femme, c'était lourd !".

Bien que Ross ait montré de l'intérêt au couplet de 50 Cent, il ne faut pas pour autant espérer une réconciliation ou une collaboration entre les deux rappeurs. Et pour cause, le boss de Maybach Music Group a clamé dans une interview que Fifty n'avait plus de valeur dans le paysage musical actuel. Dans l'interview accordée à Big Boy sur son émission de radio, Rick Ross a expliqué : "Honnêtement, je suis un businessman. Si 50 Cent avait encore de la valeur, j'aurais travaillé avec lui. Mais sans rire, ce mec n'est plus ce qu'il était."

L'interprète de "Candy Shop" a riposté dans une interview pour Complex en disant qu'il avait aucune envie de collaborer avec Ross, "Je ne sais pas quelle est sa valeur dans la culture musicale en ce moment, je n'ai jamais fait de musique avec lui. Je n'ai aucun intérêt à faire de la musique avec lui." Il a ensuite ajouté : "Vous voyez les gars comme ça, ils ont peu de talents, ils vont disparaitre."

Bon...comme ça c'est clair, le clash entre les deux ennemis est loin d'être terminé et aucun feat ne verra le jour.