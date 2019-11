Lil Pump se fait attaqué par un serpent pendant un tournage !

Lors du tournage de son prochain clip, Lil Pump s'est fait mordre par un serpent peu coopératif.

Les animaux ne sont pas des jouets, voilà qui devrait finir par rentrer dans la tête des stars. Entre celles qui s'achètent des panthères, les autres qui s'achètent des tigres, ou des crocos, ou même des mammifères marins pour certains, il serait temps d'arrêter de maltraiter ces pauvres bêtes, qui ne demandent qu'à retourner dans leur habitat naturel. Cette fois, c'est le rappeur Lil Pump qui s'est fait rappelé à l'ordre par la nature, d'une manière un peu agressive, mais bien méritée.

En effet, le jeune rappeur de 19 ans, originaire de Miami, a décidé de mettre un animal un peu dangereux dans son prochain clip. Et pas n'importe lequel : un serpent. Et forcément, ce qui devait arriver arriva : pendant le tournage, alors que l'artiste essaie de prendre l'animal dans la main, ce dernier le mort d'un coup, sans prévenir. Le rappeur se fend alors d'un petit cri, très viril, avant de prendre l'événement un peu plus à la rigolade.

Même si, dans la légende de son post Instagram, il dit "J'espère que je ne vais pas mourir". Mais qu'il se rassure : les bêtes prévues pour les tournages ont été préparées, et on leur retire leur venin, justement pour éviter ces bêtises. Dommage pour le serpent, un peu plus bas et il arrivait à voler la montre de Lil Pump avec un coup de dents.