Chance The Rapper : il rate 11 paniers d'affilée et se fait traquer...

Chance The Rapper a manqué d'adresse avec sa balle de basket, et Internet s'est bien moqué de lui !

Vous le savez, le Basket-Ball, et surtout la NBA, sont une véritable religion aux Etats-Unis, qui possède la ligue la plus compétitive et la plus regardée au monde. Et les rappeurs US, eux aussi grands fans de basket, sont nombreux à se presser autour des parquets pour encourager leurs stars et équipes favorites, à l'image de Drake par exemple. Cette fois, s'est Chance The Rapper qui s'est illustré, sur le terrain, et pas forcément de la meilleure des manières comme vous pouvez le voir.

La semaine dernière avait lieu une rencontre entre les Los Angeles Clippers et les Milwaukee Bucks, au légendaire Staples Centers de Los Angeles. Une enceinte mythique, dans laquelle Chance The Rapper s'est senti pousser des ailes. Le rappeur décide de prendre la balle pour tirer, et... rate la cible 11 fois d'affilée ! Il commence en face du panier, foire tous ses essais, se décale un peu, mais ça ne marche pas mieux, et même en mettant le double pas, ça foire encore.

Why does he shoot a basketball like he’s allergic to it — Paul (@ShiftyJuice) November 7, 2019

Les fans en tribune ne manquent pas de se moquer du rappeur, et c'est bientôt tout Internet qui se met à traquer "Chano" et ses 11 shots manqués. Il fini tout de même par rentrer un magnifique 3 points, mais les internautes ont alors trouvé le moyen de critiquer sa manière de tirer. Eh oui, Internet ne te laisse jamais vraiment tranquille...