Kanye West candidat à la Maison Blanche en 2024 !

Kanye West se lance dans la course à la présidentielle américaine pour 2024 !

Kanye West continue d'occuper tout l'espace médiatique, comme souvent lors de la sortie de chacun de ses albums. Sorties qu'il arrive quasi-systématiquement à transformer en événement, et ce alors qu'on ne parle pas de lui pendant parfois des mois. Rendez-vous compte : en à peine deux semaines, il aura reporté, puis finalement sorti son album, avant d'atteindre les premières places du Billboard et du classement Gospel, d'annoncer qu'il voulait changer de nom, ou encore, qu'il était le plus grand artiste de tous les temps.

Ca fait beaucoup, mais ça n'est pas fini. Une des annonces qu'il avait faite à ce moment a l'air particulièrement importante, puisqu'il est revenu dessus lors d'une interview accordée au Fast Company Innovation Festival : Kanye West veut se présenter aux présidentielles. Et il affirme : "Quand je vais me présenter pour être président en 2024, nous aurons créé tellement d'emplois avec Yeezy, que je n'aurais pas besoin de courir le marathon de la campagne, je le ferai en marchant".

Et il rajoute "Je ne vais pas me contenter d'essayer", on a donc l'impression qu'il est sérieusement en train d'envisager de se présenter. D'autant qu'aux Etats-Unis, tout est possible, et on peut finir à un poste à haute responsabilité en étant acteur, ou en participant à des télés réalités. Alors avec sa cote de popularité, ses amitiés avec Trump, et son côté grande gueule, Kanye West pourrait bien finir à la place du président des USA !