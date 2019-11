Outkast et Les Neptunes bientôt au Hall Of Fame ?

Outkast et les Neptunes, deux groupes légendaires du rap US, ont été nommés pour rentrer au SongWriters Hall Of Fame.

Le Rap, malgré ses bientôt 50 années d'existence, continue d'être en manque de visibilité dans les différentes institutions musicales, et ce, même aux Etats-Unis. Mais, conscients de ce déficit, les institutions américaines sont actuellement en plein travail pour remettre aux rappeurs les récompenses qu'ils méritent. En les faisant, par exemple, rentrer au Rock'N Roll Hall Of Fame, comme le Wu-Tang, Notorious BIG, 2Pac ou Grandmaster Flash. Cette fois, c'est au tour de deux groupes incroyables, Outkast et les Neptunes, d'être récompensés à leur juste valeur.

Announcing the list of 2020 Songwriters Hall of Fame Nominees! #SHOF2020https://t.co/3qeJstyCr7 pic.twitter.com/dmAog3CKbD — SongHall (@SongwritersHOF) November 6, 2019

En effet, les deux groupes ont été nommés pour rentrer au "Songwriters Hall Of Fame", qui récompense les meilleurs auteurs de chansons, dans diverses catégories. Pour Outkast, groupe composé d'Andre 3000 et Big Boi, on les a mis dans la catégorie "Auteurs interprètes", aux côtés d'autres légendes comme Mariah Carey. Et pour les Neptunes (Pharrell et Chad), ils sont simplement dans la catégorie "Auteurs", aux côtés, par exemple, de William Stevenson, qui écrivait les paroles du label Motown.

Une très grande nouvelle donc, même si il y aura du lourd en concurrents. Mais on a bon espoir que nos rappeurs finissent décorés, lors de la cérémonie qui aura lieu l'année prochaine. Ca les ferait rejoindre des pointures comme Jay-Z, Jermaine Dupri, ou encore Missy Elliott par exemple, que des songwriters de légende. Une vraie reconnaissance pour l'art et la culture hip hop.