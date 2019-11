Nispey Hussle : le manager de The Game de nouveau dans la controverse

Après être revenu sur les propos qu’il a tenu sur la mort de Nipsey Hussle, Wack 100, le manager de The Game et Blueface, refait parler de lui.

Il y a quelques semaines, Wack 100 avait publié un enregistrement sur les réseaux sociaux. On l'entendait dire que le meurtrier de Nipsey Hussle n'avait pas d'autre choix que de tirer sur lui, après les insultes du rappeur. Ses propos ont choqué la toile. Le gestionnaire de musique de longue date s’est finalement excusé. Mais il vient de revenir à la charge. Wack 100 a encore tenu un discours que beaucoup jugent comme étant limite.

Invité dans un média, il a une nouvelle fois parlé de la mort du rappeur. Il affirme :

"Chaque culture est différente, et dans cette jungle, les règles changent. Maintenant, les règles sont-elles irrationnelles? Vous avez tout à fait raison. Ont-ils raison? Probablement pas, mais ce sont les règles de cette jungle. Cela fait 50 ou 60 ans. Dans cette jungle, tout le monde n’est pas pour tout. Tout le monde n’est pas le tireur, tout le monde n’est pas le combattant, certains sont les arnaqueurs."



Wack poursuit :

Il affirme qu’il n’y a pas de fumée sans feu. Il renchérit :

"Dans cette situation, vous avez un rappeur et vous avez un gars qui est un membre de gang hétéro et authentique. Toute sa vie, ce sont ces blocs. Dans la culture du gang banging, quand vous appelez une muthafucka une s*****, une balance, un violeur, un pédophile — quand vous appelez quelqu’un de ces choses dans la jungle, ce n’est pas différent d’être un joueur de football et d’aller sur le terrain sans votre casque. Vous allez vous faire frapper."