Jay-Z : Il lance les invitations de son anniversaire... avec des Rolex !

Une montre pour entrer à l'anniversaire ultra privé du Jazzy...

Le rêve ultime : devenir ami avec Jay-Z. Le rappeur va bientôt souffler sa cinquantième bougie, les invitations ont été envoyés... Avec des Rolex Daytona comme "pass" pour entrer à sa soirée ! Plus de détails juste ici.

Vous le savez sans doute : Jay-Z est officiellement le premier rappeur au monde a être devenu milliardaire. Sa musique est un carton mais le mari de Beyoncé, l'a également joué intelligemment en investissant dans des compagnies. Le rappeur a même créé sa propre gamme de cannabis. Mais le plus important c'est bien sur la création de son propre label de musique : Roc-A-Fella, une consécration pour sa carrière. Le rappeur from New York aura même le droit à un livre sur son histoire !

Peu avant ses 50 ans, Jay-Z est devenu plus riche que riche et tous ces accomplissements, ça se fête. Pour son anniversaire, Jazzy organise la plus grosse soirée rap des Etats-Unis le 4 décembre prochain : "La Shawn Carter Foundation" ! Le rappeur a envoyé des invitations pour le moins surprenantes... Meek Mill et Swizz Beats les ont partagés sur leur compte Instagram. Tenez-vous prêt : le "pass" pour la soirée de Jay-Z est une Rolex Daytona soit le rêve de beaucoup d'hommes sur cette planète. La moins chère est à 18 000 euros ! Et on se doute bien que ça n'est pas la moins chère que le rappeur leur a acheté...

Et ça n'est pas fini ! Une bouteille de Ace Of Spades, soit la marque de champagne la plus chère au monde, a été envoyée à tous les invités. Pour vous donner une fourchette, le prix de cette bouteille de luxe varie entre 300 et 600 euros. On ose imaginer à combien s'élève le prix de toutes ces invitations mais quand on est fraichement milliardaire, on ne compte plus manifestement.

La fête se tiendra à Hollywood au Seminole Hard Rock Hotel and Casino.