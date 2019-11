Drake : Est-il vraiment en couple avec Kylie Jenner ?

Une source proche du clan Kardashian/Jenner répond à la question que tout le monde se pose...

Mais pourquoi la relation entre Drake et Kylie Jenner fait autant parler ? Le rappeur canadien et la business women sont assez proches depuis plusieurs années maintenant, mais encore plus depuis la récente séparation de Kylie et du rappeur, Travis Scott. Les deux concernés ont affirmé n'avoir aucune relation ambigue ! Retour sur cette histoire très suspecte...

Beaucoup d'histoires d'argent dans le rap game américain, mais aussi beaucoup d'histoires d'amour ! Tout d'abord, il y a le "couple goal", Kanye West et Kim Kardashian, mariés depuis 2014. L'année dernière, rappelez-vous, à la sortie du son "In My feelings", une polémique avait enflammé la toile. Le fameux "Kiki, Do You Love Me ?" avait forcé les internautes à penser à Kim Kardashian. Cette supposition avait froissé Kanye, déjà en beef avec Drake. Mais là, c'est la plus jeune du clan Kardashian/ Jenner qui entretiendrait une relation secrète avec le rappeur au succès planétaire. Pour recontextualiser les faits, il faut déjà savoir que Kylie Jenner a toujours été très proche de Drake ! Ils ont toujours défendu une relation purement amicale même lorsqu'elle était en couple avec le rappeur Tyga.

Kylie Jenner s'est séparée de Tyga en 2017. Trois semaines après, elle officialisait sa relation avec le rappeur Travis Scott. Ces deux derniers ont confirmé leur séparation en octobre 2019. Et là, surprise ! Kylie Jenner retrouve Drake et passe plusieurs soirées avec lui. La rumeur dit qu'ils auraient même passé de longues heures ensemble, un peu coupé de leurs potes. Des informations qui ont été très rapidement tues par Kylie.

Le magazine américain "TMZ" a confirmé qu'une source proche du clan Kardashian/ Jenner aurait démenti ces rumeurs. Drake et Kylie sont simplement de très bons amis, rien de plus. La "source" aurait même dit : "Ils ont toujours été très amis(...) C'est une amitié strictement platonique". Alors est-ce un moyen de couvrir une idylle récente et fragilisée par le passé déjà sulfureux de Kylie avec les rappeurs ?

Pour rappel, Kylie Jenner aurait également été revu à plusieurs reprises avec son ex, Tyga depuis sa rupture avec Scott. L'Astroworld a l'air de se concentrer beaucoup plus sur sa carrière que sur ses histoires d'amour compliqués puisqu'il nous a sorti "Hightest In The Room" au même moment que sa rupture. Carton plein pour le rappeur d'Houston !