Nicki Minaj préfère quand les blancs parlent d'elle !

La reine de la provoc' Nicki minj a encore fait une sortie très polémique...

Vous le savez, plus que jamais, c'est la course au buzz pour toutes les célébrités, ou tous ceux qui veulent en devenir une. Celles en place sont obligées de continuer à faire parler d'elles, et cette fois, c'est Nicki Minaj qui a déclenché une tempête sur Internet, avec une sortie polémique très remarquée. En effet, la chanteuse a publié un Tweet pour le moins étrange : "Ce que les blancs postent >>> les noirs qui postent seulement quand je mets en avant leur Histoire. QueenRadio est de retour dans quelques jours, restez branchés !", faisant référence aux récents articles postés sur elle par différents médias.

La belle espérait probablement faire une bonne publicité pour son émission, dans laquelle elle se lâche totalement. Sauf qu'elle n'a pas l'air d'assumer, puisqu'après le torrent de critiques venues des followers, Nicki Minaj a supprimé son Tweet. On imagine qu'on aura bientôt des explications sur ce qu'elle a voulu dire, ou même qu'elle va condamner ses propres propos, chose fréquente aux States. Quoiqu'il en soit, les médias "blancs" et les followers "blancs" sont aussi moqueurs envers elle que les médias "noirs", on ne voit donc pas vraiment où elle veut en venir, d'autant qu'elle avait quand même une belle cote de popularité dans la communauté afro-américaine.

Ils l'ont même longtemps aidée à dominer les charts. Mais il faut dire que depuis l'arrivée de Cardi B, la vie est beaucoup moins rose pour Nicki, et même ses ventes s'en ressentent. Ce qui est probablement la cause de l'annonce de sa retraite, même si là encore, on se demande si ça n'était pas juste pour le buzz. Triste évolution de carrière pour l'ex-Queen du rap US.