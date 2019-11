Lil Peep : la date et la cover de son album dévoilées !

Encore des sorties posthumes pour Lil Peep, avec son album qui arrive bientôt.

Vous le savez, la mort frappe fréquemment les rappeurs, notamment aux Etats-Unis, pays de tous les excès, même si la France a été récemment endeuillée par la mort de Samat. Mais les USA ont cette facilité à transformer ces tragiques événements en machine à fric qui nous laisse rêveurs. Comme pour Lil Peep, ce jeune rappeur de 21 ans mort tragiquement d'une overdose le 15 novembre 2017. Un des plus grands représentants de l'emorap, qui, avec sa très courte carrière, aura eu le temps d'influencer pas mal d'artistes, certains étant même déjà en place avant lui.

Et cette influence n'est pas prête de s'arrêter, puisqu'on s'apprête à avoir droit à un nouvel album posthume pour 'Peep. Un projet dont on connaît désormais la date de sortie, le 15 novembre 2019, pour les 2 ans de son décès. On imagine qu'il s'agira d'un jour important pour sa maman, en pleine embrouille juridique avec l'ex producteur du gamin. Mais on connaît désormais aussi la cover de l'album, qui représente une partie du visage du rappeur, pris de face, laissant admirer ses tatouages faciaux.

Mais on sait également que la tracklist comportera 19 titres, dont énormément de featurings avec Gab3, Lil Tracy, et Rich The Kid. Des ambiances qui s'annoncent donc plutôt variées pour ce projet posthume de Lil Peep, qui, on l'espère, a été travaillé avec respect et application, tout comme devra l'être le documentaire sur le jeune homme.