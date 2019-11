Nipsey Hussle : le manager de The Game s'excuse !

Wack 100, le manager de The Game et Blueface, est revenu sur ses propos au sujet de la mort de Nipsey.

La mort de Nipsey Hussle aura causé bien des secousses dans le rap game US. Alors qu'évidemment, la majorité des gens s'est trouvée très attristée par cette nouvelle, d'autres essaient de faire le buzz sur le sujet en commentant l'affaire, de manière la plus "choc" possible. C'est le cas, par exemple, de Wack 100. Celui qui a été manager de The Game et Blueface avait, il ya quelques semaines, publié un enregistrement sur les réseaux sociaux, où on l'entend dire que le meurtrier n'avait pas d'autre choix que de tirer sur Nipsey, après les insultes du rappeur.

Il n'a peut-être pas totalement tord, mais sa déclaration a provoqué une avalanche virtuelle où les fans du rappeurs se sont acharnés sur le manager. On peut, il est vrai, se questionner sur la finalité d'une telle intervention, comme si "respecter le code des gangsters" était une justification suffisante à ôter la vie d'un frère... Et cette avalanche virtuelle est devenue bien réelle, quand Big U, ancien manager de Nipsey Hussle, a appelé Wack 100 au téléphone.

Ce dernier, à la suite de l'appel, a tenu à s'excuser auprès de ses followers et des gens qu'il a choqués. Enfin, s'excuser est un bien grand mot, puisque l'homme semble garder cette histoire en travers de la gorge, comme en témoigne son post Instagram : "C'est bon, vous avez gagné les gars. Big U m'a appelé et m'a engueulé. Je me tiendrai tranquille maintenant". Avec en légende "Je retourne dans ma salle de jeu mater la télé. Vous avez gagné les gars #JeSuisDésolé". Tourner 7 fois sa langue, et penser aux conséquences, espérons qu'il a retenu la leçon ! On laisse les morts tranquilles.