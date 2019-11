Dr. Dre à nouveau décoré pour son travail de producteur !

Dr. Dre n'en finit pas d'empiler les récompenses, même lorsqu'il reste un peu en retrait du rap game US !

Alors qu'on n'a plus tellement de nouvelles concernant Dr. Dre, à part qu'il bosse sur l'album de The Game à venir, ainsi que sur un projet commun avec Andre 3000 des Outkast, on se demande si le super-producteur qu'il était n'est pas doucement en train de se mettre en retrait du rap game US. Il faut dire qu'il a donné presque 35 ans de sa vie à cette musique, et que ça n'était pas toujours de tout repos, comme vous avez pu le voir dans le film NWA. On peut donc dire qu'il profite d'un repos bien mérité.

We're thrilled to announce that the #RecordingAcademy's #PandEWing will honor the artistic achievements and innovations of six-time GRAMMY winner @DrDre during GRAMMY Week in January 2020! #GRAMMYshttps://t.co/hA5PDXWgEw — Recording Academy / GRAMMYs (@RecordingAcad) November 1, 2019

Et après le temps des embrouilles, des prises de têtes avec les artistes, puis de l'expansion globale avec sa marque de casques audio, vient le temps des récompenses. Dr. Dre n'en manque pas, loin de là. Il a d'ailleurs déjà 6 Grammys à son actif. Mais un autre award va bientôt lui être remis par l'industrie du disque américaine. En effet, le 22 janvier 2020 débutera la Grammy Week, et pendant celle-ci, les plus grands producteurs de musique américains sont conviés pour lancer la 13ème cérémonie de la "Recording Academy". Et Dr. Dre y sera à l'honneur, à nouveau décoré.

C'est la présidente de la Recording Academy, Deborah Dugan, qui a officialisé l'annonce. Elle a également été très élogieuse envers Dre, qui est "une force influente dans la musique. Il a cassé les barrières, et inspiré les créateurs de musique dans tous les genres confondus. Son évolution en tant que producteur l'a placé en tant que leader dans notre industrie, et nous regardons avec émerveillement ce qu'il continue de faire pour le futur de la musique".

Voilà des mots qui doivent lui faire plaisir, quand il se remémore la façon dont on le traitait lors de ses débuts dans les années 80.