Nipsey Hussle et XXXTentacion gagnent toujours autant d'argent !

Nipsey Hussle et XXXTentacion, deux grosses stars du Rap US décédées, restent des très gros vendeurs.

Vous le savez, lorsqu'on parle de rap, la mort est toujours très présente, que ce soit dans les textes ou dans la vraie vie des artistes. Elle touche des proches, et parfois les stars elles-mêmes, comme Notorious BIG, Tupac à l'époque, et aujourd'hui, Nipsey Hussle et XXXTentacion. Et, chose assez cynique, la mort ne semble absolument pas ralentir le business, ce serait même plutôt le contraire: elle fait gagner un tas d'argent à la famille, aux producteurs, à ceux qui restent.

Selon le célèbre magazine économique américain Forbes, c'est même très rentable, puisqu'ils ont dévoilé leur top des artistes décédés gagnant le plus d'argent. Et on y retrouve cette année, évidemment, nos deux rappeurs Nipsey et X, tragiquement assassinés. Leur liste comporte 13 noms, et nos deux rappeurs sont classés respectivement 10 et 11ème de ce top. Avec 5,6 milliards de streams, les ayant droits de XXXTentacion auront ramassé plus de 10 millions de dollars, pendant que Nipsey Hussle aura lui atteint les 11 millions, avec "seulement" 1,85 milliard de streams supplémentaires (mais il détient presque tous les droits sur ses projets).

Dans le classement, on ne retrouve que des immenses stars, comme Whitney Houston (douzième avec 9,5 millions), Prince, John Lennon, Bob Marley (cinquième avec 20 millions), ou encore Michael Jackson, éternel premier du classement avec 60 millions de dollars amassés cette année. On se demande où est passé notre Johnny, dont la mort avait déjà généré 7 millions d'euros de bénéfices à ses héritiers en avril dernier, selon BFM.

On vous laisse le classement complet juste en dessous.