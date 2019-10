Jul : son application est la plus téléchargée du moment !

Jul a encore un record de plus à ajouter à son palmarès avec cette application mobile.

Alors qu'on vous annonçait il y a 3 semaines que Jul allait bientôt sortir sa propre application mobile, il est allé encore plus vite que prévu, puisqu'elle est déjà disponible sur le Google Play Sotre, ou l'AppleStore. Du coup, presque tous les fans ont pu avoir accès à cette nouveautés sur leurs mobiles. Et on dirait qu'ils sont plus nombreux que jamais, puisque l'application "JUL" trône au sommet du classement des apps les plus téléchargées par les utilisateurs de l'Apple Store (devant Netflix, et TikTok). La team iPhone a donc supporté l'OVNI en masse.

Pour ce qui est du contenu de l'app, on a téléchargé ça, et elle regorge de stickers et d'emojis qui ont un rapport avec l'univers de Jul, comme le désormais célèbre signe, la bécane en Y, ou encore une paire de claquettes. Elle contient aussi la fonction "Jul Light", dont on vous laissera trouver l'utilité par vous-mêmes, on ne veut pas tout spoiler. Vous pourrez également trouver des expressions du J, comme "Sur tata", "Sur Pépé", "choquer des tantes", "en bandite", et bien d'autres.

Vous avez également accès aux dates de la tournée du rappeur marseillais, avec des liens qui vous redirigent directement vers les plateformes d'achats de places. Mais dépêchez vous, comme vous le savez, ça part très vite, ces places de concert. Jul a donc encore franchi une étape pour se rapprocher de ses fans, s'invitant jusque dans leur poche. On va voir jusqu'à où il ira dans ce domaine, car pour l'instant, même si l'appli est divertissante, la plus-value pour le fan n'est pas incroyable. Peut-être aura-t-on droit, bientôt, à des clips ou des sons en exclusivité ? Peut-être pour le double album prévu en décembre, qui sait...