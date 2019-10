Kodak Black : grosse embrouille en prison !

Kodak Black serait impliqué dans une violente bagarre en prison.

Kodak Black se trouve dans une prison floridienne depuis cet été. Sauf que la situation a récemment dégénéré. Il serait impliqué dans une violente bagarre. Un surveillant a même été hospitalisé.



On fait un petit throwback (retour en arrière pour info). En janvier dernier, plus précisemment. Kodak Black souhaitait se procurer des armes à feu légales. Mais pour ça, il devait remplir de nombreux documents. Mais pour détenir des armes, il faut un casier irréprochable. Ce qui est loin d’être le cas du rappeur. Il a donc tout simplement falsifier les documents pour acheter trois armes et une centaine de cartouches à un agent fédéral en Floride. Le prix en échange ? Seulement, l’une de ses armes a été retrouvée sur le lieu d’une fusillade en mars dernier. Pas de bol pour Kodak Black puisque ses empreinte ont aussi été retrouvé sur les lieux. Aucune victime n’était à déplorer. Heureusement.

Bref, il doit être jugé le 13 novembre prochain. Mais à 15 jours de son procès, les choses ont dégénéré. Un média américain affirme que le rappeur de 22 ans aurait été impliqué, ce 29 octobre, dans une violente bagarre en prison.

La grosse querelle aurait débuté par une dispute entre deux détenus. La situation se serait vite envenimée jusqu’à déclencher une bagarre générale. Un surveillant aurait tenter de calmer le jeu. En vain. Il a été blessé et est aujourd’hui même hospitalisé.

A l’heure actuelle, nous ne savons pas le rôle qu’à jouer Kodak dans cette big embrouille. Mais une chose est sûre ça n’a pas arrangé son cas. Loin de là.

Concernant son procès, celui qui a pris l'habitude de s'exprimer de sa prison, risque 8 ans de prison. Peine réduite après avoir décidé de plaider coupable et reconnu les faits qui lui sont reprochés.

On attend d’avoir plus d’infos…