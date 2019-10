Kanye West : il veut faire la paix avec Drake, mais de manière étrange...

Kanye West a sa manière à lui, assez bizarre, de montrer à Drake qu'il veut faire la paix.

Dieu n'est qu'amour, et comme Kanye West se prend lui aussi un peu pour Dieu, alors Kanye West n'est qu'amour. C'est en tout cas ce que semble avoir décidé le rappeur de Chicago, qui enchaîne en ce moment les interviews cultes suite à la sortie de son nouvel album, "Jesus Is King". Un album qui a emporté tout les charts, et même Internet, sur son passage. Mais même au top du succès, Kanye a une petite pensée pour celui que tout le monde croit être son ennemi : Drake.

Lors d'une interview pour Beat 1, en compagnie de Zane Lowe, Ye' a révélé qu'il souhaitait toujours faire la paix avec Drizzy, et nous a expliqué comment il s'y prenait. "Dieu est drôle. Drake habite à littéralement 4 rues de chez moi, et cela montre que Dieu a le sens de l'humour, car lui et moi sommes rivaux, d'une certaine manière. Vous ne pouvez pas être au service de Dieu et être en colère contre votre prochain. Donc je me promène devant la maison de Drake, sans sécurité, et je dépose mon numéro de téléphone. Voilà mon numéro. Je n'essaie même pas de sonner à la porte et de lui demander de sortir. Il est peut-être occupé, il a un studio là-bas".

On ne peut s'empêcher de rire en s'imaginant la scène, mais on n'est pas sûrs qu cette méthode finisse par marcher, et ça, c'est triste pour Kanye West ! On rappelle que leur embrouille avait pris des proportions assez grandes après le clash de Pusha T, artiste GOOD Music, envers Drake, dans lequel il révèle la paternité de Drake, information qui lui aurait été divulguée par Kanye.

On espère qu'ils régleront ça vite, et recommenceront à nous envoyer du lourd tous les deux.