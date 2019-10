Spotify gagne 5 millions d'abonnés en 3 mois, et dealent avec les labels !

Le géant du streaming Spotify, après avoir gagné 5 millions d'abonnés en 3 mois, propose une nouvelle collaboration payante directement pour les labels.

Parmi les nouveaux géants du web, on peut désormais compter certaines plateformes de streaming, qui ont acquis un tel pouvoir de diffusion qu'elles font désormais partie des acteurs majeurs du Rap Game. Et parmi elles, on peut évidemment nommer Spotify, le géant suédois du streaming musical. On y pense même d'ailleurs avant les autres aujourd'hui, car la firme a publié ses chiffres, et l'application aurait gagné pas moins de 5 millions d'abonnés en 3 mois. De véritables abonnés, qui paient, et qui seront donc comptabilisés dans les décomptes officiels de ventes.

Et profitant de ce gain d'abonnés spectaculaires, Spotfiy s'est mis en position de force pour négocier directement avec les labels la création d'un service de recommandations sponsorisées. En gros, les labels pourront payer pour créer des annonces Spotify et nous avertir de la sortie d'un morceau, ou d'un album. Ces "publicités" auront la forme de notifications audio spécifiques à chaque abonnés, grâce à une analyse de vos goûts musicaux.

La plateforme vous proposera des morceaux d'artistes musicalement proches de ceux que vous aimez déjà. Ces annonces impacteront donc également les abonnés payants, qui subiront désormais une forme de publicité, mais ils pourront désactiver ces notifications si elles ne leurs conviennent pas, Spotify l'a déjà assuré dans son communiqué.

Quoiqu'il en soit, ils n'en sont pour l'instant qu'à la phase de test, qui a lieu uniquement aux USA. Mais on ne peut s'empêcher de penser aux conséquences de telles innovations : d'une, c'est un peu intrusif, et de deux, cela risque d'enfermer l'auditeur dans un univers musical précis plutôt que de lui proposer de nouveaux horizons...