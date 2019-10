T.I : il clashe Iggy Azalea, et Jay-Z l'appelle au sujet de son top 50 rap US !

T.I a eu l'honneur de recevoir un coup de téléphone de la part de Jay-Z, pour parler de son top 50 des rappeurs US ! Et il en profite pour balancer quelques skuds à Iggy Azalea.

Sous ses allures de grande compétition, le rap game US est, le plus souvent, une grande famille où tout le monde se connaît. Alors forcément, quand se sont mises à pulluler les classements des 50 meilleures rappeurs US, faits par les rappeurs US eux-mêmes, ça a pu causer quelques frictions. T.I fait partie de ceux dont la liste a été la plus partagée et la plus commentée, notamment par nous. Mais nous ne sommes visiblement pas les seuls à s'y être intéressés : TIP a en effet reçu un coup de téléphone de Jay-Z après cette liste, où Jay-Z termine deuxième derrière Tupac.

C'est lors d'une émission radio, The Breakfast Club, que T.I a expliqué avoir eu Hov' au téléphone, au moment de la publication de la liste. Selon lui, "parlaient d'un sujet complètement différent. Et d'un coup, Hov' me dit, "au fait, tant que j'y pense. Tu crois vraiment en ton classement ? Je lui ai répondu que oui. Pour moi, tu es le meilleur rappeur en vie, et tu peux éventuellement prétendre à cette place un jour".

Il continue, en s'expliquant qu'en terme de reconnaissance dans le monde entier, Jay-Z n'était pas au niveau de Tupac. "Partout sur terre, si tu vas dans un endroit et que tu dis 2Pac, on te chante du 2Pac, California Love, Hit'em Up. Jay-Z n'en est pas encore là, avec tout l'amour que j'ai pour lui. Pour moi, Tupac est le Michael Jackson du hip-hop". L'anecdote de Jay-Z ne manque pas de faire rire l'assemblée.

Il a également profité de l'émission pour balancer un petit tacle à Iggy Azalea : "Ca n'est que mon opinion, et je vous la donne franchement. Je ne lui souhaite aucun mal. J'ai eu l'impression qu'à partir du moment où les blancs l'aimaient, elle n'avait plus besoin que les noirs l'aiment. Et du coup, elle a changé, commençant à agir différemment. En faisant des choses dont je n'étais pas fier, qui ont menacé ma réputation". En voilà une qui est rhabillée pour l'hiver par T.I, son ancien patron de label !