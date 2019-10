50 Cent en beef avec le PDG de Comcast qui diffuse "Power" !

50 Cent déverse sa haine sur Brian L Roberts sur les réseaux et il n'y va pas avec le dos de la cuillère...

"Voici le mec qui est en train de n***** Power à Comcast pour aucune raison, Brian Roberts, c******", tels sont les mots de 50 Cent sous un post Instagram dans le lequel il attaque directement le PDG de Comcast.

La série "Power" produite par le rappeur est diffusée sur la chaîne de télévision américaine Starz. Cependant, le PDG du groupe Comcast, a décidé de retirer la chaîne de son bouquet à partir du 10 Décembre prochain. Par conséquent, la série comptabilisera moins d'audience, car tous les abonnés Comcast ne pourront plus la regarder. Mais surtout...elle génèrera moins de profit, et ça, 50 Cent l'a très bien compris. Connu pour ne pas avoir la langue dans sa poche et pour clasher tout le monde, la nouvelle cible devient logiquement Brian Roberts.

Actuellement, la saison finale de "Power" est diffusée à la télévision américaine, mais au moins un spin-off a déjà été confirmé. En effet, 50 Cent avait annoncé sur Instagram en août 2019 : "POWER BOOK II commencera 48 heures après l'épisode final, alors arrêtez de dire que c'est la dernière saison. LA FETE N'EST PAS FINIE. #lecheminduroi #bransoncognac"

De plus, Entertainment Weekly a annoncé que Mary J.Blige jouera dans "Power Book II". Pour le moment, aucun détail n'a été communiqué sur la nature de son rôle exact dans la série. La saison finale est actuellement diffusée en deux partie, les dix premiers épisodes depuis août 2019 et les cinq derniers épisodes seront diffusés en janvier 2020.