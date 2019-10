Eminem détruit Lord Jamar en plein concert !

En plein show a Abu Dhabi, Eminem en a profité pour allumer Lord Jamar.

Si vous deviez faire une liste de rappeurs avec lesquels il ne faut surtout pas se clasher, Eminem serait probablement tout en haut de votre liste. Pourquoi ? Car tout le monde ou presque a vu "8 Mile", et sait donc ce dont le rappeur de Detroit est capable lorsqu'il se retrouve dans ces situations. Plus drôle, plus fou, plus imprévisible et également plus charismatique, Em' est une sorte de machine du battle rap, même s'il est clairement moins en forme ces dernières années. Certains, comme Lord Jamar, ont tenté de profiter de cette baisse de forme pour lui lancer des piques. Pour lui, Marshall Mathers n'est pas du tout le meilleur rappeur de tous les temps, ceux qui affirment ça sont des blancs qui regardent juste les ventes de disque.

Une idée assez mauvaise, puisqu'il est désormais la cible prioritaire d'Eminem, qui semble avoir oublié MGK, G-Eazy et les autres pour se concentrer sur le membre des Brand Nubians. Cette fois, le Slim Shady a attendu d'être sur scène à Abu Dhabi pour cracher le feu en direction de l'ancien (Jamar a tout de même 51 ans), avec quelques rafales amenées de manière assez brutale et irrespectueuse. Jugez par vous-mêmes : "J'ai fait un rêve où j'étais un putain d'inconnu mauvais en rap. Sais- tu qui j'étais ? Lord Jamar !!".

Simple, efficace et enfantin, même si on regrette l'époque où Eminem envoyait juste tout le monde se faire foutre sans distinction. Là, vu la violence de ses derniers clashs, on sent que le rappeur est touché, et donc que ses détracteurs ont réussi le coup. On ne va pas se mentir : depuis qu'il se prend au sérieux, Eminem sort beaucoup moins de classiques...