Kanye West affirme être "le plus grand artiste de tous les temps" !

À quelques heures de la sortie de son album, Kanye West nous fait du Kanye...

L'egotrip a toujours fait partie du rap, et ça n'est pas Kanye West qui nous dira le contraire. A la base, ça a été créé pour mettre un peu de compétition dans le game, mais pour Kanye, ça a pris des proportions énormes. On pourrait même dire qu'il en a fait une des facettes les plus importantes de son Rap et de son personnage en général. Jamais où on l'attend, il n'oublie jamais de prendre des positions totalement extrêmes et extravagantes, et dresse souvent un parallèle entre lui-même et Jésus Christ, rien que ça.

En promotion pour la sortie imminente de son album "Jesus Is King", prévu pour aujourd'hui, Kanye s'est accordé une petite pause interview chez Appel Music. Presque deux heures de vidéo à la gloire de la personne que K.West aime le plus : lui-même, avec des moments assez incroyables, comme celui où il affirme être le meilleur artiste de tous les temps, sans aucun doute possible. Il se confie également sur sa foi en Dieu et en Jésus, il annonce qu'un nouvel album est en préparation, et également qu'il a l'intention de devenir un jour président des États-Unis.

Et ne riez pas, il serait bien capable d'y arriver ! Entre ses différents business, ses contacts en politique et ses différents amis dans la musique, il pourrait réunir des soutiens assez rapidement, et la machine peut ensuite s'emballer très vite aux USA, pays où les acteurs, musiciens et autres membres du show-business tentent souvent leur chance en politique.