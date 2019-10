Nicki Minaj prévoit un deuxième incroyable mariage !

Nicki Minaj prévoit un deuxième mariage plus grandiose.

Nicki Minaj a épousé Kenneth Petty le 30 septembre dernier. Un mariage célébré dans la plus grande discrétion. On vient d’apprendre qu’une deuxième cérémonie va voir lieu.



Nicki Minaj et Kenneth Petty se sont rencontrés il y a bien longtemps. Ils se sont connus adolescents à New York dans le quartier du Queens. Ils étaient même sortis ensemble. La rappeuse le considère comme son premier amour. En couple depuis 2018, ils ont décidé de sauter le pas et de concrétiser leur amour. Et comment on officialise ça ? Avec un mariage évidemment !

Le couple a obtenu leur licence au mois d'août. A partir de là, ils avaient 90 jours pour s’unir. C’est pour ça que tout s’est fait de façon précipitée.

Celle qui compte plus de 106 millions d'abonnés sur Instagram a annoncé la bonne nouvelle sur le réseau. Elle a posté une vidéo ce lundi 21 octobre. Elle a filmé deux mugs, sur lesquels il était écrit "Mme" et « Mr ». La queen de 26 ans a aussi montré deux casquettes brodées des mots "mariée" et « mari". Le message est clair.

Mais cette cérémonie rapide n’a pas contenté les Petty. Ils préparent un plus grand mariage. Il y aura un service religieux, puis une énorme réception. La date officielle n’a pas encore été dévoilée.

Mais selon des sources proches de la star, Nicki veut vraiment que tout cela reste dans le cadre de l’intimité.

Néanmoins elle a pour souhait de fonder sa famille, d’être mère. C’est pour ça aussi qu’elle avait fait son annonce inattendue le mois dernier. Vous savez, cette fameuse retraite anticipée et surtout ultra inattendue. Après, pas de panique ! Elle compte bien bosser encore et nous sortir du lourd.

Nicki est tout aussi indécise qu’imprévisible.