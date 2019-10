T-Pain annule sa tournée car les salles sont vides !

Dur pour T-Pain, cette annulation de la tournée...

T-Pain n'est plus au sommet de la hype, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors qu'il était un des boss du rap game à la fin des années 2000, le rappeur se retrouve aujourd'hui au creux de la vague, à un point inquiétant. En effet, il a annoncé sur son compte Instagram qu'il allait simplement annuler sa tournée à venir, moins d'une semaine avant son début. La cause ? Parce que les salles sont vides, et qu'il ne vend presque aucun ticket.

L'annonce est rude pour les fans du rappeurs qui ne doivent du coup plus être si nombreux. T-Pain s'explique dans une longue vidéo, durant laquelle il affirme qu'il préfère ne pas mentir et parler directement aux fans, car selon lui, cette principale cause d'annulation est souvent cachée au public, alors même que les tournées annulées arrivent assez souvent.

Le rappeur mentionne également un problème avec les producteurs de la tournée, ainsi que le fait qu'il ait vu trop gros pour les salles, au vu du réel succès de sa tournée précédente. Le voilà du coup forcé d'annuler ses shows, lui qui avait fait un petit break dans le rap pour éviter de causer plus de dommages à sa voix. On rappelle au public que T-Pain a acquis sa plus grande notoriété en popularisant le logiciel Auto-Tune dans la deuxième moitié des années 2000, logiciel depuis repris et beaucoup mieux maîtrisé par les rappeurs de la nouvelle génération, il faut l'admettre.

On espère quand même que cette annulation n'est pas synonyme de fin de carrière pour le rappeur, lui qui restait un des personnages assez attachants de la scène US.